Ракета рф "Калібр" впала в окупованому Криму - ЗМІ [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Криму впала російська крилата ракета "Калібр". Її нібито знайшли в селі Вулканівка. Про це повідомляє "Крим. Реалії" та Telegram-канал ASTRA.
Як інформує Телеграм-канал, снаряд знайшли у районі села Вулканівка Ленінського району Криму в лісі. Його нібито виявив пастух 17 травня о 6:30 ранку.
Експерти, що виїхали на місце, дійшли висновку, що ракета, яка впала - це "Калібр", що належить міноборони рф.
Попередньо, постраждалих немає. Як зазначає видання "Крим. Реалії", оперативно перевірити цю інформацію наразі неможливо.
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