У тимчасово окупованому Криму впала російська крилата ракета "Калібр". Її нібито знайшли в селі Вулканівка. Про це повідомляє "Крим. Реалії" та Telegram-канал ASTRA.

Як інформує Телеграм-канал, снаряд знайшли у районі села Вулканівка Ленінського району Криму в лісі. Його нібито виявив пастух 17 травня о 6:30 ранку.

Експерти, що виїхали на місце, дійшли висновку, що ракета, яка впала - це "Калібр", що належить міноборони рф.

Попередньо, постраждалих немає. Як зазначає видання "Крим. Реалії", оперативно перевірити цю інформацію наразі неможливо.