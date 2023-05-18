У четвер, 18 травня, президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції АР Крим та міста Севастополя.

Про це повідомляється в указі Зеленського, який опубліковано на сторінці Офісу президента України.

Зазначається, що указом президента України № 283/2023 були внесені зміни до Положення про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, який було затверджено у серпні минулого року.

Також цим указом було затверджено персональний склад Консультативної ради. Її головою став президент Зеленський. Секретарем ради призначили постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву. Окрім нього до списку увійшли наступні особи:

Міністри

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков;

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко;

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Представники Офісу президента

Керівник Офісу президента України - Андрій Єрмак;

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква;

Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба;

Заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець;

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сигіба.

Депутати

Галайчук Вадим Сергійович;

Джемілєв Мустафа;

Задорожний Андрій Вікторович;

Іонушас Сергій Костянтинович;

Кравчук Євгенія Михайлівна;

Мезенцева Марія Сергіївна;

Мережко Олександр Олександрович;

Потураєв Микита Русланович;

Чернєв Єгор Володимирович.

Представниками силового блоку у раді будуть секретар РНБО Олексій Данілов, генеральний прокурор Андрій Костін, голова СБУ Василь Малюк, заступник міністра оборони Олександр Павлюк, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний.

До складу Ради Зеленський включив заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександру Азархіну, директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Богомолова, першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Павла Козирєва, першого заступника голови Верховної ради України Олександра Корнієнка, уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця, заступника міністра юстиції України Ірину Мудру.

Також у складі ради будуть голова правління громадської організації "Центр інформації про права людини" Тетяна Печончик, експерт громадської організації "Українська правова консультативна група" Дар’я Спиридова, голова правління громадської організації "Кримська правозахисна група" Ольга Скрипник, віце-президент Інституту миру США з питань Росії та Європи Вільям Тейлор, голова Фонду державного майна України Рустем Умєров, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та голова спілки громади татар Литовської Республіки Адас Якубаускас.