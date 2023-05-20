Продовжують гинути сотнями: свіже зведення про втрати окупантів в Україні [ Редагувати ]
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Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 670 російських загарбників. Також ЗСУ знищили десятки одиниць техніки ворога.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 20 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,
- танків - 3781 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7382 (+5) од,
- артилерійських систем - 3229 (+19) од,
- РСЗВ - 564 (+0) од,
- засоби ППО - 325 (+6) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2801 (+32),
- крилаті ракети - 1011 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6103 (+20) од,
- спеціальна техніка - 423 (+4).
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