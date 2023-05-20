Після зустрічі з Володимиром Зеленським американський лідер Джо Байден має намір оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів – це відбудеться уже цими вихідними.

Про це повідомляють одразу троє американських та українських чиновників.

Передбачається, що у пакет входитиме велика кількість артилерійських снарядів, бронетехніка, протитанкова зброя — все, що "буде дуже потрібним у місяці важких боїв, які очікуються цієї весни та літа". Зазначається, що напередодні очікуваного контрнаступу це сильний прояв підтримки Києва.

Журналісти повідомляють, що інформація щодо нового пакету допомоги стала відомою після заяви Байдена про підтримку спільних зусиль українських пілотів у підготовці до використання F-16.

Крім США, також погодилися надати літаки свої союзники з-за океану, зокрема Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія. Варто відзначити, що жодна країна наразі не обіцяла передати F-16.