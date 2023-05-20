Зеленський прибув в Японію на саміт G7 [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 20 травня, прибув в Японію. Він візьме участь у саміті країн G7.
Про це повідомляє глава держави в Telegram.
"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", - зазначив президент.
по темі
Президент України Володимир Зеленський має прибути до Японії у суботу, 20 травня, та приєднається до обговорень на саміті "Великої сімки" (G7) у Хіросімі
Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) з пропозицією провести саміт, на якому обговорять представлений ним план мирного врегулювання війни з росією
Саудівська Аравія заявила про нейтралітет щодо війни росії проти України після сьогоднішнього візиту українського президента Володимира Зеленського до Джидди
Рішення США щодо підтримки навчання українських військових на F-16 суттєво зміцнить армію України в небі
Президент України Володимир Зеленський поїде на саміт G7 у Японії