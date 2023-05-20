Ворог підтягує повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи: Череватий розповів про ситуацію в Бахмуті [ Редагувати ]
Бахмут залишається головною пріоритетною ціллю для агресора. Крім угруповання "Вагнера", росіяни підтягують туди повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи, а також деякі спецпідрозділи. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
Ворог продовжує накривати щільним вогнем наші позиції. 414 разів за цю добу атакував зі ствольної та реактивної артилерії наші позиції, 4 авіанальоти по місту здійснив, 17 боєзіткнень відбулося, в яких ворог втратив 92 окупантів вбитими, 156 зазнали поранень.
Також було підбито дві ворожі бойові машини піхоти, 5 гармат, одну самохідну артилерійську установку "Гвоздика", 5 безпілотних літальних комплексів і 13 польових складів з боєприпасами.
Заяви росіян про те, що вони нібито захопили Бахмут є брехнею та вигадками пропагандистів. Наші підрозділи стоять на південно-західній частині міста та не дають ворогу його захопити. У Бахмуті окупанти сконцентрували всі свої сили, через це ослаблюють тиск на інших ділянках фронту.
До останнього часу вони намагались робити 5-7 атак на напрямку Куп'янсько-Лиманському. Останні дві доби ми спостерігаємо, що вони спроможні як правило одну атаку провести. Цієї доби вони в районі Білогорівки намагалися штурмувати наші підрозділи, зазнали втрати, відступили, 32 окупанти було убито, 79 зазнали поранень, одного взяли в полон.
На цьому напрямку є тільки регулярне військо і відтак воно менш активне в атакуючому плані, але більше накриває вогнем наші позиції. Уже більше місяця така тенденція спостерігається. 509 разів він (ворог - ред.) обстріляв всіма калібрами наші позиції і 12 авіанальотів здійснив.
За словами Череватого, жодного снарядного голоду окупанти не відчувають.
Зараз тільки на нашій ділянці фронту вони в середньому витрачають 33-35 тис. снарядів. Найменше - 28 тис. снарядів за добу.
по темі
Російські загарбники перекинули на Бахмутський напрямок ще кілька тисяч вояків, тривають дуже тяжкі бої. Через вороже підкріплення українські захисники зменшили темпи просування. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Українські захисники впродовж кількох днів звільнили 20 кв. км у передмісті Бахмута, однак російські окупанти просуваються у самому місті. Про це ввечері 16 травня повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Під Бахмутом на Донеччині українські захисники ліквідували командира 4-ї мотострілецької бригади полковника В'ячеслава Макарова та заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгена Бровка
Внаслідок наступальних дій українських захисників на південно-західному фланзі Бахмута звільнено частину української території, знищено кілька сотень окупантів, є полонені. Про це розповів командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, Андрій Білецький
ПВК "Вагнера" не виводитиме своїх найманців з Бахмута 10 травня, як це погрожує зробити Євген Пригожин. Про це заявили представники української розвідки та ЗСУ
Українські захисники відбили усі ворожі атаки на Лиманському напрямку, у Бахмуті Сили оборони контратакували та змусили ворога залишити деякі займані позиції. Про це повідомив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський