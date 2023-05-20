Бахмут залишається головною пріоритетною ціллю для агресора. Крім угруповання "Вагнера", росіяни підтягують туди повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи, а також деякі спецпідрозділи. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Ворог продовжує накривати щільним вогнем наші позиції. 414 разів за цю добу атакував зі ствольної та реактивної артилерії наші позиції, 4 авіанальоти по місту здійснив, 17 боєзіткнень відбулося, в яких ворог втратив 92 окупантів вбитими, 156 зазнали поранень. Також було підбито дві ворожі бойові машини піхоти, 5 гармат, одну самохідну артилерійську установку "Гвоздика", 5 безпілотних літальних комплексів і 13 польових складів з боєприпасами.

Заяви росіян про те, що вони нібито захопили Бахмут є брехнею та вигадками пропагандистів. Наші підрозділи стоять на південно-західній частині міста та не дають ворогу його захопити. У Бахмуті окупанти сконцентрували всі свої сили, через це ослаблюють тиск на інших ділянках фронту.

До останнього часу вони намагались робити 5-7 атак на напрямку Куп'янсько-Лиманському. Останні дві доби ми спостерігаємо, що вони спроможні як правило одну атаку провести. Цієї доби вони в районі Білогорівки намагалися штурмувати наші підрозділи, зазнали втрати, відступили, 32 окупанти було убито, 79 зазнали поранень, одного взяли в полон. На цьому напрямку є тільки регулярне військо і відтак воно менш активне в атакуючому плані, але більше накриває вогнем наші позиції. Уже більше місяця така тенденція спостерігається. 509 разів він (ворог - ред.) обстріляв всіма калібрами наші позиції і 12 авіанальотів здійснив.

За словами Череватого, жодного снарядного голоду окупанти не відчувають.