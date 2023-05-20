Контузія, втрата слуху, посттравматичний синдром… Приблизно кожен четвертий боєць, що повертається з фронту, має подібні травми - зазначають медики, які лікують військових. І тут потрібна медична допомога та тривала реабілітація. Про унікальні операції та новітні методи лікування психологічних травм - наш наступний сюжет.

Ігор Ткачук, командир підрозділу аеророзвідки:

Я знаю, що я хлопцям потрібен, вони чекають на моє повернення, якщо я зможу, я повернусь, для того, щоб дійти до кінця в цій війні.

Основна зброя підрозділу, яким командує Ігор, ударні дрони та засоби коригування вогню. На цих кадрах - після вдалої атаки під час оборони Києва - вони женуть до столиці відбитий у рашистів броньований трофей.

Ігор Ткачук, командир підрозділу аеророзвідки:

Специфіка нашої роботи заключається в тому, що ми є дуже важливою ціллю для ворога... Як тільки вони виявляють, що працює аеророзвідка, вони докладають усіх зусиль, щоб її знищити.

В одному з боїв - уже на Сході України - Ігор отримав важкі поранення.

Ігор Ткачук, командир підрозділу аеророзвідки:

Рухались вздовж мінних полів, щось прилетіло, і поруч зірвалась ще міна протитанкова. Отримав травму, внаслідок чого в мене була ампутована нога, втрачений частково слух.

Слух втрачено на 70 відсотків - діагностували лікарі. Зробили операцію з відновлення барабанної перетинки.

Ігор Ткачук, командир підрозділу аеророзвідки:

Лікарі обіцяють, що слух майже на 100% повернеться. Приблизно місяць часу піде, поки буде повертатися слух.

Олег Борисенко, отонейрохірург Інституту отоларингології НАМН України:

Лікуємо наслідки мінно-вибухових травм, акубаротравм.

Акубаротравма - це ураження організму вибуховою хвилею. В народі зветься контузією. Це - найпоширеніша травма серед військових, кажуть лікарі.

Олег Борисенко, отонейрохірург Інституту отоларингології НАМН України:

Найчастіше страждає барабанна перетинка, вона розривається.

Аби врятувати пацієнта, медики проводять складні операції. Зокрема, на місце пошкоджених нервів ставлять штучні імпланти. За методикою, розробленою в Інституті отоларингології, можна повернути слух навіть тим, хто його повністю втратив.

Олег Борисенко, отонейрохірург Інституту отоларингології НАМН України:

У нас навіть є один військовий, який втратив слух внаслідок акубаротравми на обидва вуха. Ми йому зробили імплантацію - обидва вуха прооперували. Він є снайпером на передовій. Він нам розповідав, що завдяки імплантам він чує наближення дронів раніше, ніж його товариші.

Для військових операції - безкоштовні.

Станіслав Гібодулін, ветеран Збройних сил України:

Я сам з Молдови, там народився, але приїхав захищати Україну, і мені дали позивний "Хітмен", через те, що я так стрижуся, і через те, що я був в костюмі. І все кажуть: "Хітмен".

Станіслав пережив дві контузії, три важкі поранення.

Станіслав Гібодулін, ветеран Збройних сил України:

Нашу автівку підбили протитанковою керованою ракетою. Вона вибухнула біля мене. Отримав - контузію, осколкові поранення рук. Я втратив фаланги.

Станіслав втратив ногу. Та, каже, не стільки поранення, скільки душевні муки довго не давали спокою.

Станіслав Гібодулін, ветеран Збройних сил України:

Я дуже сильно себе винив через смерть мого друга, якого я втратив на війні.

Традиційні методи - робота з психіатром, прийом антидепресантів не допомагали. Станіславу лікарі запропонували експериментальний курс "Психоделічно-асоційованої терапії".

Станіслав Гібодулін, ветеран Збройних сил України:

Перше, що я побачив - це я побачив Іллю у формі, загиблого друга, і себе у формі. І те, що він мені пояснив, що не треба винити себе через його смерть, що я тільки собі насправді гірше роблю І це вирішило питання мого постравматичного розладу.

Психоделічну терапію нині випробовують учені зі США, Ізраїлю, Канади, Великої Британії, Австралії. В Україні в Центрі реабілітації ветеранів днями відбулась наукова конференція, присвячена методам лікування посттравматичних станів з використанням психоактивних речовин.

Владислав Матреницький, керівник Центру психоделічної медицини:

Від 15 до 20 відсотків вояків мають не просто ПТСР, а тяжко виліковний ПТСР, який не піддається лікуванню методами традиційної психотерапії. Ми допомагаємо мозку, нервовій системі за допомогою фармакологічної дії препарату та психологічно.

Ксенія Возніцина, директор Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна" МОЗ України:

Психоделічно-асоційована терапія потребує подальшого вивчення. Те, що в неї є певна перспектива - це факт, визнаний світовою науковою спільнотою. Австралія взагалі в червні цього року буде дозволяти застосовувати цей препарат уже не в рамках клінічних досліджень, а для роботи з психіатром.

У Міністерстві охорони здоров'я України мають намір створити міжвідомчу групу - в її складі будуть медики, фахівці Міноборони, Мінветеранів, МВС та СБУ. Вони детально вивчатимуть, чи можна застосовувати психоделічно-асоційовану терапію для лікування наслідків контузій і посттравматичних синдромів в українських бійців.