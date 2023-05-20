В Україні в обігу з'явилася нова монета [ Редагувати ]
В Україні в обігу з'явилася нова монета. Номінал звичний - десять гривень. А от реверс - тепер із зображенням емблеми Сил підтримки ЗСУ. Чим військовослужбовці цього підрозділу займаються та чому Національний банк вирішив увіковічнити їхні подвиги? Репортаж Анатолія Журавльова.
Це - мій бойовий товариш, мій друг. Бельгійська вівчарка на кличку Алмаз.
Леонід Левченко разом зі своїм хвостатим побратимом не з новин знає, що залишили по собі російські загарбники на Київщині. Після втечі окупантів чоловік розміновує деокуповані території. Каже - роботи й досі багато.
Леонід Левченко, військовослужбовець Збройних сил України:
Після перемоги - вона буде обов'язково - нам ще років 10 прийдеться розміновувати Україну. Саме на наших землях вибухівки дуже багато. І роботи нам дуже багато. Службові собаки працюють до восьми років, йому - третій рік. Так я думаю, що на пенсію ми підемо разом.
Леонід - представник Сил підтримки ЗСУ. Спектр їхніх обов'язків широкий - від розміновування територій та маскування бійців на передовій до гідрометеопідготовки бойових операцій.
Рафіль Мусін, військовослужбовець Збройних сил України:
Використання гідрометеорологічних даних під час застосування авіації, кораблів, безпілотних літальних апаратів є запорукою успіху безпосередньо на полі бою.
Закарбувати в історії важку роботу Сил підтримки ЗСУ вирішили в Національному банку. Ось такими десятигривневими монетами.
Андрій Пишний, голова Національного банку України:
Для Національного банку - це честь приймати в наших стінах Героїв. І для нас сьогодні честь - презентувати те, що, на нашу думку, є одночасно і присвятою, і подякою. Те, що може зробити Національний банк, завдячуючи нашим Героям.
Дмитро Сергєєнко, військовослужбовець Збройних сил України:
Це емблема Сил підтримки - чотири руки, які підтримують одна одну. Це надихає! І я думаю, буде дуже приємно вперше її отримати десь просто в обігу, в повсякденному житті. Багато роботи в Збройних силах не знайома пересічному громадянину. І це - добре, що люди не знають, як іде війна. Але дуже багато завдань, які виконуються саме з підтримки.
Загальний тираж таких монет - 10 мільйонів екземплярів.
Євген Кондратенко, начальник управління нумізматичної продукції Національного банку України:
Це у нас другий такий реліз, коли ми випускаємо монету, яка вже стала більш доступною для всіх українців. Ми змінили розмір, ми зробили її обіговою пам'ятною монетою, щоб вона була дійсно у гаманцях кожного українця.
У Нацбанку вже планують випуск нових пам'ятних монет, присвячених Збройним силам України. Фахівці впевнені: це допоможе увічнити подвиги наших захисників.
Євген Кондратенко, начальник управління нумізматичної продукції Національного банку України:
Працюємо - вже трошки привідкрию занавіс - над ППО. Оскільки ви знаєте, і ми відчуваємо важливість також цього підрозділу Збройних сил України. Також будемо випускати монети інших підрозділів, які забезпечують наш спокій і ведуть нас до Перемоги.
по темі
Коаліції винищувачів бути. Те, на що ще кілька місяців тому західні політики скептично хитали головою, сталося. США та їхні союзники планують надати Україні джети F-16.
Авіація сил оборони завдала 13 ударів по росіянах. Б'є й українська артилерія. Аби удари були влучними, артилеристам надають координати.
Найгарячішою точкою бойвих дій на сході України стабільно залишається місто-фортеця Бахмут. Окупанти намагаються його захопити, попри те, що від міста вже фактично нічого не лишилося.
Ще одна маленька, але важлива перемога - відбиті позиції росіян в районі Іванівського, де проходить важлива лінія комунікацій із Часовим Яром.
Майже три місяці незламної облоги. Цей день, рік тому в Маріуполі - почалася евакуація захисників "Азовсталі". Сотні бійців та жителів міста - провели в нелюдських умовах понад 80 діб. Визволенню передували постійні обстріли, штурми росіян та важкі перемовини.