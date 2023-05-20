В Україні в обігу з'явилася нова монета. Номінал звичний - десять гривень. А от реверс - тепер із зображенням емблеми Сил підтримки ЗСУ. Чим військовослужбовці цього підрозділу займаються та чому Національний банк вирішив увіковічнити їхні подвиги? Репортаж Анатолія Журавльова.

Це - мій бойовий товариш, мій друг. Бельгійська вівчарка на кличку Алмаз.

Леонід Левченко разом зі своїм хвостатим побратимом не з новин знає, що залишили по собі російські загарбники на Київщині. Після втечі окупантів чоловік розміновує деокуповані території. Каже - роботи й досі багато.

Леонід Левченко, військовослужбовець Збройних сил України:

Після перемоги - вона буде обов'язково - нам ще років 10 прийдеться розміновувати Україну. Саме на наших землях вибухівки дуже багато. І роботи нам дуже багато. Службові собаки працюють до восьми років, йому - третій рік. Так я думаю, що на пенсію ми підемо разом.

Леонід - представник Сил підтримки ЗСУ. Спектр їхніх обов'язків широкий - від розміновування територій та маскування бійців на передовій до гідрометеопідготовки бойових операцій.

Рафіль Мусін, військовослужбовець Збройних сил України:

Використання гідрометеорологічних даних під час застосування авіації, кораблів, безпілотних літальних апаратів є запорукою успіху безпосередньо на полі бою.

Закарбувати в історії важку роботу Сил підтримки ЗСУ вирішили в Національному банку. Ось такими десятигривневими монетами.

Андрій Пишний, голова Національного банку України:

Для Національного банку - це честь приймати в наших стінах Героїв. І для нас сьогодні честь - презентувати те, що, на нашу думку, є одночасно і присвятою, і подякою. Те, що може зробити Національний банк, завдячуючи нашим Героям.

Дмитро Сергєєнко, військовослужбовець Збройних сил України:

Це емблема Сил підтримки - чотири руки, які підтримують одна одну. Це надихає! І я думаю, буде дуже приємно вперше її отримати десь просто в обігу, в повсякденному житті. Багато роботи в Збройних силах не знайома пересічному громадянину. І це - добре, що люди не знають, як іде війна. Але дуже багато завдань, які виконуються саме з підтримки.

Загальний тираж таких монет - 10 мільйонів екземплярів.

Євген Кондратенко, начальник управління нумізматичної продукції Національного банку України:

Це у нас другий такий реліз, коли ми випускаємо монету, яка вже стала більш доступною для всіх українців. Ми змінили розмір, ми зробили її обіговою пам'ятною монетою, щоб вона була дійсно у гаманцях кожного українця.

У Нацбанку вже планують випуск нових пам'ятних монет, присвячених Збройним силам України. Фахівці впевнені: це допоможе увічнити подвиги наших захисників.

Євген Кондратенко, начальник управління нумізматичної продукції Національного банку України: