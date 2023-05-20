В Міноборони натякнули, коли F-16 будуть патрулювати небо України [ Редагувати ]
Винищувачі F-16 можуть почати патрулювати українське небо вже цієї осені. В Міноборони України натякнули на "військово-повітряний блокбастер".
"Вже цієї осені! Найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів! F-16 в небі України! Ми захистимо наше небо!", - пише пресслужба Міністерства оборони України.
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