Після саміту G7 в України буде ще більше можливостей для захисту країни від російської агресії.

Про це повідомляє глава держави Володимир Зеленський.

За перший день саміту G7, що проходить зараз в японському місті Хіросіма, Зеленський провів зустрічі з представниками Італії, Британії, Індії, Франції та Німеччини.

Загалом президент обговорив з союзниками українську "формулу миру", та ситуацію на фронті.

Він також зустрівся з резидентом Євроради Шарлем Мішелем. Під час зустрічі вони обговорили питання безпеки, оборони, економіки та спільну політику.

"Впевнений, повернемось з цього візиту з ще більшими можливостями для вас - захисники та захисниці", - наголосив президент.