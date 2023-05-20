Зеленський підбив підсумки першого дня на саміті G7: повернемося з ще більшими можливостями [ Редагувати ]
Після саміту G7 в України буде ще більше можливостей для захисту країни від російської агресії.
Про це повідомляє глава держави Володимир Зеленський.
За перший день саміту G7, що проходить зараз в японському місті Хіросіма, Зеленський провів зустрічі з представниками Італії, Британії, Індії, Франції та Німеччини.
Загалом президент обговорив з союзниками українську "формулу миру", та ситуацію на фронті.
Він також зустрівся з резидентом Євроради Шарлем Мішелем. Під час зустрічі вони обговорили питання безпеки, оборони, економіки та спільну політику.
"Впевнений, повернемось з цього візиту з ще більшими можливостями для вас - захисники та захисниці", - наголосив президент.
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