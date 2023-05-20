Маляр назвала мету вкидів росіян про вибори в Україні [ Редагувати ]
Один із ключових ворожих інформаційних прийомів - зміщувати акценти з війни на політику. Чим складніше росіянам на фронті воювати із ЗСУ, то більше вони вкидають інформації про українські вибори.
Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.
"Мета таких вкидань - роз'єднання суспільства і підрив довіри до військово-політичних рішень", - заявила вона.
Маляр додала, що для противника важливо підірвати довіру до рішення президента і військового командування, бо довіра до них консолідує суспільство в боротьбі з ворогом.
"Недовіра - послаблює", - заявила вона.
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