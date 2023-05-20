Подоляк пояснив, чому Пригожин бреше про взяття Бахмута [ Редагувати ]
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин бреше про взяття Бахмута його найманцями, щоб перебити українські інформаційні приводи. Зокрема, візити президента Володимира Зеленського до країн Європи, а також Саудівської Аравії та Японії.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
Він підкреслив, що Пригожин не вперше бреше про те, що його бойовики нібито захопили Бахмут.
"Очевидно, що треба перебити інформаційний фон, зважаючи на візити Зеленського та заяви очільників глобальних держав щодо того, як буде фіналізована війна, якою буде підтримка України і що буде з Росією після поразки. І щоб перебити ці інформаційні приводи, ми чуємо з вами заяви про те, що "Бахмут - все, кінець", - заявив Подоляк.
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