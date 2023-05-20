Україна до кінця року отримає ще два Iris-T [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що протягом наступних півтора року кількість систем ППО Iris-T збільшиться в три рази. Їх загальна кількість перевищуватиме 10 одиниць. Про це повідомляється під час телемарафону.
Станом на сьогодні ми маємо 2 системи (Iris-T - ред.) в Україні, 2, які були нам обіцяні ще минулого року, будуть доправлені до кінця цього року. Тобто ми матимемо 4 системи.
За його словами, в контракті, який був вкладений між компанією Diehl та урядом Німеччини, передбачене виробництво ще 4 систем Iris-T.
Я сподіваюся, буде якраз 4, які зараз є, 4 обіцяні та 4, які нам вдасться отримати протягом наступних півтора року. Це буде великий крок вперед.
Заступник міністра також наголосив, що під час розмови з керівником компанії, той запевнив, що попри інші замовлення, Україна - пріоритет номер один, а всі поставки Україні на першому місці.
Ви бачите, росіяни намагаються виснажити нашу систему дронами, щоб ми використали дорогоцінні ракети. Так само і тут виробництво вдалося розширити. Тому я думаю, що незабаром не тільки Київ буде захищено, але й інші великі та менші міста України.
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