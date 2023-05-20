Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна наголошує партнерам про необхідність F-16, адже не можливо тими засобами ППО, які існують ще з радянських часів, перекрити всю територію України.

Про це він сказав в ефір "Еспресо".

Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах.

Він наголосив, що територія країни та протяжність державного кордону велика, а лінія фронту, враховуючи Білорусь, Придністров'я та чорноморське узбережжя - понад 2,5 тисячі км. Проте навіть отримуючі такі західні системи, як NASAMS, IRIS-T, Patriot та вже SAMP/T, а також ППО сухопутних військ, перекрити всю територію лише комплексам ППО не вдасться.