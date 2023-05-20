Коли нам дадуть винищувачі F-16: Ігнат розповів деталі [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна наголошує партнерам про необхідність F-16, адже не можливо тими засобами ППО, які існують ще з радянських часів, перекрити всю територію України.
Про це він сказав в ефір "Еспресо".
Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах.
Він наголосив, що територія країни та протяжність державного кордону велика, а лінія фронту, враховуючи Білорусь, Придністров'я та чорноморське узбережжя - понад 2,5 тисячі км. Проте навіть отримуючі такі західні системи, як NASAMS, IRIS-T, Patriot та вже SAMP/T, а також ППО сухопутних військ, перекрити всю територію лише комплексам ППО не вдасться.
Тому нам потрібен F-16, у якого є винищувальне прикриття, він також є частиною ППО. Винищувач може працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, буде працювати F-16.
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