Зеленський про F-16 для України: не можу сказати, скільки отримаємо і коли це буде [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Україна отримає від партнерів винищувачі F-16. Проте він не називає точних термінів постачання.
Про це повідомив глава держави під час звернення до народу Японії.
Президент привітав рішення партнерів про початок навчань українських пілотів на F-16.
"Ми дійсно довго і потужно працювали з партнерами, щоб отримати бажаний результат... Сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб ці люди були максимально досвідчені, щоб скоротити процес навчання", - сказав Зеленський.
При цьому глава держави не назвав країни, які готові надати літаки, та точні терміни постачання.
"Я не можу вам зараз сказати, скільки ми отримаємо літаків і коли це точно буде. Але ми будемо прискорювати це", - наголосив він.
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