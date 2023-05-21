Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Україна отримає від партнерів винищувачі F-16. Проте він не називає точних термінів постачання.

Про це повідомив глава держави під час звернення до народу Японії.

Президент привітав рішення партнерів про початок навчань українських пілотів на F-16.

"Ми дійсно довго і потужно працювали з партнерами, щоб отримати бажаний результат... Сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб ці люди були максимально досвідчені, щоб скоротити процес навчання", - сказав Зеленський.

При цьому глава держави не назвав країни, які готові надати літаки, та точні терміни постачання.

"Я не можу вам зараз сказати, скільки ми отримаємо літаків і коли це точно буде. Але ми будемо прискорювати це", - наголосив він.