Сили спецоперацій влаштували "полювання" на окупантів у Мар'їнці (відео) [ Редагувати ]
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Бійці Сил спецоперацій влаштували "полювання" на окупантів у Мар'їнці Донецької області. Захисники ліквідували росіян за допомогою безпілотників.
Про це повідомляє ССО.
російські солдати у майже повністю знищеній Мар'їнці намагалися сховати у зруйнованих будинках місцевих мешканців. Проте оператори ССО виявили окупантів, а тоді атакували.
"Воїни ССО постійно пильнують за пересуванням росіян, а виявивши їх - наносять влучні удари за допомогою безпілотників", - йдеться у повідомленні.
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