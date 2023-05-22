Українські льотчики вже розпочали навчання на винищувачах F-16. Бойові літаки невдовзі мають прибути до Києва. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Про це повідомляє Europa Press.

Після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ європейських країн у Брюсселі він сказав:

Це хороша ідея. Добре, що вона походить від "Великої сімки" і що вони нарешті вирішили підготувати ґрунт для забезпечення України потрібними їй винищувачами.

Боррель повідомив, що навчання українських льотчиків уже розпочалося.

Це перше, що потрібно зробити. Сподіваюся, що невдовзі ми зможемо забезпечити Україну цими видами озброєнь.

Його заява прозвучала після того, як президент США Джо Байден схвалив план, якого вже кілька місяців вимагає президент України Володимир Зеленський щодо посилення потенціалу української армії проти росії за допомогою західних літаків.

Програма передбачає навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, у тому числі F-16 після того, як Вашингтон дозволив європейським союзникам експортувати цей тип літаків, а також розпочати навчання.