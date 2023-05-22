Звільнення Криму: у Зеленського назвали єдиний раціональний спосіб [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна при звільненні Криму від російських загарбників може використовувати будь-які військові сили та засоби.
Про це він повідомив у Twitter.
Крим - безумовна та невід’ємна частина України. Була, є і буде. Звільнення Криму із застосуванням будь-яких військових сил і засобів - єдиний раціональний спосіб зупинити "російські агресії" та повернути світ до міжнародного права. Це прямий обов’язок і необхідність України сьогодні.
по темі
У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що передача Україні американських винищувачів F-16 буде історичним моментом для Європи та світу
Як завжди з такими візитами, є результат
Зеленський наголосив, що кремль атакував не український дрон
Україна розраховує, що Китай не буде підтримувати росію зброєю чи іншими технологіями
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки та звітував про результати