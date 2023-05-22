Окупанти можуть припинити участь у загарбницькій війні проти України та безпечно здатися в полон нашим Збройним силам. Про це свідчить звернення керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Вже більше року кремлівський режим не може досягти жодної мети, поставленої на початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових - до тих, кому пощастило вижити в "м'ясних штурмах" і розбитих окопах. Буде ще гірше. У вас є вибір - померти чи врятувати своє життя.

Так, в Україні діє державний проєкт "Хочу жити", який допомагає російським військовим безпечно здатися у полон ЗСУ.

За його словами, українські підрозділи вже вивели сотні російських солдатів через лінію фронту. Вони живуть у нормальних умовах під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста із триразовим харчуванням, можливістю дзвонити додому та отримувати посилки.

Буданов зазначив, що окупанти вважаються такими, що потрапили у полон в бою, тому росія продовжує нараховувати їм бойові та зарплату. Вони також мають вибір - перечекати війну і повернутися додому, або не повертатися до рф. Вони мають право просити притулок в Україні чи низці країн ЄС.