Події в Бєлгородській області: в ГУР заявили про створення "смуги безпеки" [ Редагувати ]
У понеділок, 22 травня, представника Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що легіон "Свобода росії" та "РДК" дійсно проводять операцію на території Бєлгородської області. Вона триває, зокрема, для створення так званої "смуги безпеки" для захисту українців.
Про це пише "Суспільне".
Так, сьогодні "русский добровольческий корпус" та "Легион Свобода россии", які складаються з громадян російської федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Білгородщини від так званого режиму путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення.
Він зазначив, що операцію проводять виключно громадяни росії.
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