Окупанти терміново евакуювали сховище ядерних боєприпасів у Бєлгородській області - ГУР [ Редагувати ]
Росіяни проводять термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, що знаходиться у Бєлгородській області. Це відбувається на тлі операції "Російського добровольчого корпусу".
Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Юсов заявив, що в інформації про евакуацію з прикордонних населених пунктів Бєлгородської області та знищення російського Мі-8 у регіоні "є багато правди".
"Є навіть додаткова інформація щодо евакуаційних заходів. У терміновому режимі об'єкт "Бєлгород-22", це сховище ядерних боєприпасів, так само росіяни евакуювали з району, поблизу Грайворона (місто на кордоні з Україною - ред.) знаходиться", - розповів Юсов.
Він також підтвердив, що на об'єкті "Бєлгород-22" була тактична ядерна зброя.
За словами Юсова, все, що зараз відбувається на території Росії, - це внутрішній конфлікт. В операції беруть участь громадяни рф, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області.
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