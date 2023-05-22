Росіяни проводять термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, що знаходиться у Бєлгородській області. Це відбувається на тлі операції "Російського добровольчого корпусу".

Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Юсов заявив, що в інформації про евакуацію з прикордонних населених пунктів Бєлгородської області та знищення російського Мі-8 у регіоні "є багато правди".

"Є навіть додаткова інформація щодо евакуаційних заходів. У терміновому режимі об'єкт "Бєлгород-22", це сховище ядерних боєприпасів, так само росіяни евакуювали з району, поблизу Грайворона (місто на кордоні з Україною - ред.) знаходиться", - розповів Юсов.

Він також підтвердив, що на об'єкті "Бєлгород-22" була тактична ядерна зброя.

За словами Юсова, все, що зараз відбувається на території Росії, - це внутрішній конфлікт. В операції беруть участь громадяни рф, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області.