Україна готова говорити про мирний план врегулювання війни з усіма, якщо він базуватиметься на двох принципах. Території України не повинні перейти росії, а саму війну не можна зараз заморозити.

Про це повідомляє глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

За його словами, найкращу перспективу зараз має "формула миру" України.

"Ми говоримо з усіма, хто має свої пропозиції, якщо ці пропозиції поважають два фундаментальні принципи", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що не може бути в основі жодного плану покладена ідея юридичного або фактичного переходу територій України під контроль рф. Також не може бути жодної мови про заморожування війни.

"Ті плани та пропозиції, які враховуватимуть ці принципи, ми готові говорити про них з точки зору того, як їх поєднати з формулою миру та інтегрувати в неї", - додав міністр.