Операція у Бєлгородській області охопила вже майже 5 квадратних кілометрів [ Редагувати ]
Бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" продовжують операцію у Бєлгородській області. Вони, ймовірно, розташувалися на території майже 5 квадратних кілометрів.
Про це повідомляє DeepStateMAP.
За даними карти, так звана "сіра зона" у Бєлгородській області зараз займає площу 4,93 квадратних кілометри.
При цьому губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що більшість жителів Грайворонівського міського округу, де знаходиться "сіра зона", вже покинула територію. Там проводиться неофіційна евакуація.
по темі
Під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленський президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16
За допомогою дрону-камікадзе росіяни атакували Харків
Винищувачі F-16 можуть почати патрулювати українське небо вже цієї осені. В Міноборони України натякнули на "військово-повітряний блокбастер"
В тимчасово окупованому Луганську росіяни зробили на місці Залізничнї лікарні шпиталь
Глави міністерств оборони країн НАТО обговорюватимуть можливу передачу Україні західних винищувачів на зустрічі, що відбудеться у червні