Сам голова ОТГ запевняє, вартий таких грошей, бо працює ще й за старосту 3-х сусідніх сіл.

Зарплатний скандал на Львівщині. Голова однієї із тамтешніх ОТГ за рік заробив понад 600 тисяч гривень. Скоротити видатки на премії йому вирішили місцеві депутати. Але не вийшло. Чому і за що ж отримав чиновник понад пів мільйона гривень? З'ясовувала Христина Гашенко.

У сесійній залі народного дому Тростянецької ОТГ жвава дискусія. Вже другий місяць намагаються обговорити питання про скорочення бюджету для премій керівника громади та його підлеглих.

Юрій Думич, депутат Тростянецької ОТГ:

Ідеться про зменшення у тих величезних витрат, які йдуть на виплату необов'язкових премії, я наголошую - в премію. Коли річна зарплата сумарно наближається до 700 тисяч, а місячна до 60, вважаю, що під час військового стану ми не можемо собі таке дозволяти.

Торік за свою роботу голова ОТГ отримав понад 600 тисяч гривень. У цю суму увійшли щомісячна зарплата в 12 тисяч, премії та інші нарахування передбачені законом.

До прикладу голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький за 2022-й рік отримав 849 тисяч гривень. Його заступник Юрій Бучко - майже, як голова Тростянецької ОТГ - трохи більше шестисот тисяч гривень.

Тож у підсумку - середня місячна зарплата голови ОТГ сягнула 56-ти тисяч гривень, пояснюють депутати.

- Це зі всіма лікарняними, тобто ви все сумували, що протягом року. - Ну я що, я отримав, я вважаю це логічно. - Ну я вважаю, що це є не логічно.

Зменшити виплати просять і підлеглим голови ОТГ. Всього на зарплати 20м працівникам за рік із місцевого бюджету передбачено 8 мільйонів гривень. Скоротити просять до 6ти. Голова - проти. Переконує, через низькі зарплати його працівники звільняться із роботи.

За пропозицію, якщо ми будем голосувати залишити оклади, тобто без премій секретар ради отримує 11 тисяч,старости будуть отримувати всі по 10 тисяч.

Можете і ви попрацювати з секретарем і тягнути з восьмої і ще додому потім брати і шити і свердлити, тому що ми діловода скоротили.

Частина депутатів громади все ж підтримують такі суми виплат. Кажуть, все за законом.

Прийде час, треба буде показати, ну як вам сказати, хто схоче, той подивиться.

Після тривалих дискусій пропозицію зменшити бюджет для премій - таки виносять на голосування.

Більшість депутатів проголосували проти зменшення виплат. Чому, на камеру відповідають неохоче.

- Чому я голосувала проти, тому що я проголосувала за бюджет Тростянецької сільської ради і протягом року я не збираюся його зменшувати. І попрошу заберіть від мене камеру.

Отримувати чималі премії під час війни, депутати кажуть - не етично.

Василь Корда, депутат Тростянецької ОТГ:

Треба зі совісті дивитися чи можна премію брати в 40 тисяч гривень. Чи можна брати премію в 20 тисяч гривень. 7 тисяч гривень звісно працювати ніхто не буде. Будуть працювати за 20 тисяч гривень, за 25 тисяч гривень, але не присвоювати космічними сумами.

Олександр Терещук, депутат Тростянецької ОТГ:

Ці кошти доцільніше було б використатии для інфраструктури, яка є у нашій сільській раді у незадовільному стані,а ми витрачали кошти на утриманння апарату.

Місцеві жителі нарікають не лише на дороги....

Михайло Тамчак, житель Тростянця:

3 роки і голова, і староста села ні разу не було зборів, будемо казати, щоб з людьми поговорити.

Сам голова ОТГ запевняє, вартий таких грошей, бо працює ще й за старосту 3-х сусідніх сіл.

Михайло Цихуляк, голова Тростянецької ОТГ:

У нас тут на місці є своя відповідальність. Якщо я десь зірву освітній процес, ми там не встигнемо вкласти договора на закуповлю газу чи енергоносіїв чи не підготуємо школу до навчального процесу. Я думаю, що ця відповідальність буде нічим не менша.

Голосувати вдруге за зменшення бюджету на премії депутати не можуть… Не дозволяє процедура. Цифри у виплатах зможуть змінити лише під час ухвалення бюджету на 2024 рік.