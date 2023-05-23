Робиться все, щоб люди були залякані терором: Орлов про ситуацію на Нікопольщині [ Редагувати ]
Надскладна ситуація на Нікопольщині. Понад 8 місяців ворог майже щодня обстрілює. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.
"Ніч минула спокійно, без ворожих обстрілів, але з тривогами. На 7:30 ранку маємо ворожий обстріл Нікопольського району, Марганицька територіальна громада. Наразі він триває. Про наслідки будемо казати пізніше", - зазначив Орлов.
Він також розповів, де наразі найскладніша ситуація на Дніпропетровщині.
"Найскладніша ситуація на Нікопольщині. Понад 8 місяців ворог майже щодня обстрілює. Саме місто Нікополь, Марганець, Покровська, Мир'ївська і Червоногригорівська громада постійно під ворожими обстрілами. Робиться все для того, щоб люди були залякані цим терором. Мета цих обстрілів - нам невідома. Жодних об'єктів військових у містах немає", - зауважив Орлов.
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