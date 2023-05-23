Наразі у Чорному морі один ракетоносій, який в корабельному угрупуванні з 11 одиниць. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк.

"Останнім часом вони (окупанти - ред.) намагаються випробовувати різні напрямки, саме для того, щоб переконатись, на якому із цих напрямків системи ППО може мати якісь прогалини. Але ми працюємо із усіх боків", - зазначила Гуменюк.

Вона додала: "Наразі у Чорному морі один ракетоносій, який в корабельному угрупуванні з 11 одиниць. Несе на собі 8 калібрів. Це надводний ракетоносій, який продовжує чергування із минулої доби. Як правило, під час ракетної атаки, ворог намагається активізувати ракетоносії, наводити їх у райони нанесення пусків. Цього разу були маневри, але залучення не було. Цілком імовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках для того, щоб десь приспати пильність наших оборонців, підшукати ключі до слабких місць нашої ППО. Поки що ракетна загроза досить висока, але не критична. Удар з моря може бути будь-якої миті, коли ракетоносій знаходиться на чергуванні".