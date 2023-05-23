Щодоби до 2 км: у ЗСУ розповіли про просування в районі Бахмута [ Редагувати ]
У вівторок, 23 травня, речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів про те, що ЗСУ тримають невеликий плацдарм у самому Бахмуті Донецької області, де точаться гарячі бої.
Також в українських силах оборони є просування по флангах.
Генерал Сирський сповідує принцип активної оборони. У нас там немає переваги ні в чисельності особового складу, ні в техніці. Але де є можливість, де завдяки своїй зібраності, правильній тактичній побудові, використанню комбінованої західної та радянської зброї, ми проводимо контратаки і рухаємося.
За даними Череватого, протягом тижня ЗСУ вдалося просуватися від 150 до 2 кілометрів на добу.
За останню добу (розмова була 22 травня, - ред.) на різних ділянках ми просунулися від 250 до 400 метрів. Це небагато. Але це дозволяє нам зайняти панівні висоти, щоб краще наносити ураження по угрупованню ворога в Бахмуті.
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