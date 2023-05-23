У вівторок, 23 травня, речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів про те, що ЗСУ тримають невеликий плацдарм у самому Бахмуті Донецької області, де точаться гарячі бої.

Також в українських силах оборони є просування по флангах.

Генерал Сирський сповідує принцип активної оборони. У нас там немає переваги ні в чисельності особового складу, ні в техніці. Але де є можливість, де завдяки своїй зібраності, правильній тактичній побудові, використанню комбінованої західної та радянської зброї, ми проводимо контратаки і рухаємося.

За даними Череватого, протягом тижня ЗСУ вдалося просуватися від 150 до 2 кілометрів на добу.