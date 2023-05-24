Росіяни в Луганській області повісили чоловіка за проукраїнську позицію - ОВА [ Редагувати ]
Росіяни повісили чоловіка в окупованому Сватівському районі Луганської області. Він мав чітку проукраїнську позицію.
Про це повідомляє глава Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Російські нелюди постійно тиснули на нього та тягали на допити. Хотіли зламати. Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що його стратили в рідній Нижній Дуванці.
"При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде", - додав Лисогор.
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