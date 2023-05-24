Російський полонений окупант Андрій Медведєв зробив цинічне зізнання з приводу вбивств у Бучі у березні 2022 року. Стверджує, що бачив, як росіяни розстріляли мирних людей на авто, і назвав це звичайною роботою.

З десантником вдалося поспілкуватися журналістові Texty.org.ua.

Він розповів, що бійці 104 полку 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії відкрили вогонь на вулиці Леха Качинського в Бучі по людях 5 березня минулого року. Тоді загинуло четверо людей, серед них - двоє дітей. Кілька людей вижили, але отримали травми.

Через близьку року після трагедії Андрій Медведєв під конвоєм приїхав на місце злочину, де показав слідчим, як усе відбувалося, хто стріляв та віддавав накази.

Кроваві вчинки товаришів по службі назвав роботою та заявив, що нормально ставився до таких дій після вторгнення рф.

"Не буває (шкода вбитих, – ред.). Це просто робота", – відповів він, уточнивши, що цінність будь-якого людського життя мізерна.

Окупант навів приклад найманців з інших країн, які їдуть в Африку чи в Азію вбивати за гроші і за це до них ні в кого запитань нема.

Медведєв на територію Київщини потрапив на початку вторгнення з північного напрямку, а залишив її наприкінці березня 2022 року.

Окупант розповів, що зі своїм підрозділом рухалися Київщиною через Іванків, Катюжанку та Здвижівку. Очевидно, кілька днів підрозділ перебував на околицях Здвижівки, адже деталі він не пригадує, а 27 лютого вирушив колоною в Бучу, де був розбитий у славнозвісній атаці українських сил на вулиці Вокзальній.

Так виглядали рештки російської техніки на вулиці Вокзальній у Бучі у квітні 2022 року.

Потрапив у полон на Херсонщині у вересні 2022 року, коли українці звільнили правий берег регіону.

Медведєв 1990 року народження. Родом з міста Твер. Єфрейтор Збройних сил рф. Під час військового вторгнення в Україну обіймав посаду старшого стрільця-розвідника 1 батальйону 104 полку 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії.