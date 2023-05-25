Генштаб про втрати росії у війні за добу: 500 окупантів та 20 артсистем [ Редагувати ]
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 25 травня, склали 500 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 205 260 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 артсистем та 36 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3795 (+3) од,
бойових броньованих машин - 7432 (+8) од,
артилерійських систем - 3359 (+20) од,
РСЗВ - 570 од,
засоби ППО - 327 од,
літаків - 309 од,
гелікоптерів - 296 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2907 (+36),
крилаті ракети - 1015 од,
кораблі /катери - 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6148 (+2) од,
спеціальна техніка - 444 (+4)
по темі
Російські військові у Марганецькій громаді Дніпропетровської області вчора ввечері, 24 травня, вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку
Українські військові ОК "Південь" за ніч знищили чотири ударні безпілотники типу Shahed-131/136
Африканському союзу необхідно вимагати від росії припинити блокаду українських морських портів, що перешкоджає експорту зерна
Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" нібито був атакований сьогодні, 24 травня, вранці. Він знаходився у акваторії Чорного моря
Росіяни повісили чоловіка в окупованому Сватівському районі Луганської області. Він мав чітку проукраїнську позицію