"Україна повертає 106 захисників з Бахмутського напрямку" - Єрмак [ Редагувати ]
Україна повертає додому 106 людей. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Телеграм.
Це воїни з Бахмутського напрямку - 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів.
Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них - герой нашої держави. Серед тих, кого повертаємо з полону, чимало вважалися безвісти зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап.
"Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, вся наша команда виконує завдання Президента якомога швидше повернути всіх додому. Володимир Зеленський окреслив цю задачу як одну з ключових", - додав він.
Наш справжній дім там, де про нас думають. Україна, яку ми будуємо всі разом - це місце, де людина, громадянин, є найвищою цінністю. Країна, в якій думають про людей. Наше суспільство мислить саме такими категоріями.
"Всі наші люди будуть вдома. Працюємо над цим далі. І кожен обмін робить нас на крок ближчими до цієї мети", - написав Єрмак.
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