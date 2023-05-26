Черкаські медики отримали нагороди за роботу на деокупованих територіях [ Редагувати ]
Вони одними з перших приходять на допомогу, від них залежить здоров'я, а ще частіше - життя. 27 травня медики швидкої відзначатимуть професійне свято - День працівника екстреної допомоги. Спеціалістів на Черкащині уже відзначили. Лікарям, фельдшерам, водіям реанімобілів - почесно вручили нагороди.
Зима 2023. Мобільні групи медиків із Черкащини працюють на деокупованих територіях Херсонщини. Швидкі заїхали сюди одразу після військових, адже в окупації місцеве населення зовсім не мало доступу до кваліфікованої медицини. Майже всю медичну інфраструктуру росіяни знищили, або банально розграбували, власне, як і села. У лікаря Костянтина Демківа - це була вже третя ротація на звільнені території, і одна з найважчих, адже обслуговувати людей доводилось буквально з коліс.
Ось так вже сьогодні Костянтин отримав нагороду за свою роботу, зокрема і на деокупованих територіях. Сам медик каже, грамота звісно приємно, але є речі, які значно важливіші за будь-які відзнаки.
Костянтин Демків, лікар невідкладних станів Черкаського обласного центру екстреної допомоги:
Подяка людей, посмішка людей - це там дуже необхідно. При роботі там, бо коли бачиш це все і розумієш, що воно могло прийти до тебе - наступає депресія, і тільки завдяки людям, які своїми посмішками, могли дати сил працювати далі
І працювали черкаські медики на деокупованих територіях із подвійною силою. Тільки з осені минулого року від них отримали допомогу понад півтори тисячі пацієнтів у звільнених містах та селах. Нагороди та подяки всі, без винятку, бригади швидких отримали у переддень професійного свята - Дня працівника екстреної допомоги. Своїх підлеглих керівник обласного центру вважає одним з найкращих в Україні.
Ці сім новеньких автомобілів - подарунок до свята. Фельдшер Олександр теж працював на деокупованих територіях і не з чуток знає, як може виручити фахово оснащений автомобіль. Цій машині для його бригади хлопець радіє мов дитина.
Ці реанімобілі центр буде використовувати для виїздів на надзвичайні ситуації. А їх в нинішніх умовах війни чимало.
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