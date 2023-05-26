Від початку року міські лікарні прийняли 56 тисяч пацієнтів із різних регіонів України.

На Львівщині медики закликають людей до донорства крові. Її в області не вистачає, адже лікарям доводиться часто оперувати важких пацієнтів із прифронтових територій. Щоб зібрати необхідну кількість крові львівські медики вперше в Україні, запустили спеціальний автобус. Подробиці розкаже - Христина Гашенко.

Ця ранкова черга молодих людей не на звичайну львівську маршрутку, а до спеціального автобуса. Тут здають кров.

Неля Мартинишин, головна медсестра Львівського обласного центру служби крові:

Ми можемо брати 4 донори одночасно. У нас працює на даний час терапевт, реєстратори лабораторії виїзної, також лікар-трансфузіолог.

В спецавтобусі, який подарували благодійники зі Швеції, правила забору як і у звичних українських лікарнях: перед процедурою обов'язковий огляд.

Христина Лашків, терапевт Львівського обласного центру служби крові:

Ми беремо кров практично здорових людей. Якщо людина має якісь хронічні захворювання і на даний час має загострення, донором крові вона бути не може.

Процедура забору крові триває до 10-ти хвилин. Серед донорів - більшість львів'ян, які вперше доєдналися до акції.

Ольга Хлюстіна, жителька Львова:

Немає причин не здати. Відносно молода, здорова. маю сили, натхнення, а зараз це актуально, дуже потрібно.

Найменше донорів у районах та селах Львівщини. Далі цей автобус попрямує саме туди. Медики сподіваються, завдяки переїзній станції кількість запасів крові вдасться збільшити на 20 відсотків.

Ярослав Дяків, директор Львівського обласного центру служби крові:

Там не організоване донорство. В основному там здають донори-родичі, коли потрібно комусь кров, тоді здають.

Щоб збільшити запаси крові, в одній із міських лікарень оновили ціле відділення. Раніше тут рятували хворих на ковід - зараз проводять відбір донорської крові.

Юлія, донор:

Саме зараз - це має бути прям обов'язковим, адже люди мають можливість підтримати, допомогти, і це треба робити. І це лише маленька частинка, що ми можемо дати.

Від початку року міські лікарні прийняли 56 тисяч пацієнтів із різних регіонів України. З них - понад десять тисяч - військових.

Юрій Ковальський, керівник центру служби крові Першого медоб'єднання Львова:

У зв'язку з тим, що кожного тижня до нас прибувають евакуаційні потяги, ми потребуємо виготовлення більше компонентів крові для адекватного лікування пацієнтів, для адекватного лікування наших доблесних захисників.

Донорська кров таки рятує життя. З власного досвіду знає захисник Богдан Стартюк.

Богдан Стартюк, військовослужбовець Збройних сил України:

Мені її заливали стільки, що зараз в мені ні каплі моєї не залишилося. Якби не донорська кров...

Богдан підірвався на ворожій міні під Мар'їнкою. Хлопець отримав важкі травми. Довелося ампутували ногу.

Богдан Стартюк, військовослужбовець Збройних сил України:

У мене була така втрата за той час - півтора літра мінімум втратив, по цих ногах стікала, поки турнікети накладали. Звичайно. Донорська кров - це частина бойових дій.

Після одужання Богдан планує повернутися на фронт. А тим часом разом із медиками закликає усіх небайдужих долучатися до акції та здати кров.