Компанія з виробництва чипів для мозку Neuralink американського бізнесмена Ілона Маска зможе проводити клінічні випробування на людях. Відповідний дозвіл їй видало Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).

Про це Neuralink повідомила у Twitter.

Ми раді повідомити, що отримали схвалення FDA на запуск нашого першого клінічного дослідження на людях! Цей результат неймовірної роботи команди Neuralink у тісній співпраці з FDA є важливим першим кроком, який якось дозволить нашій технології допомогти багатьом людям.

Додаткову інформацію про набір учасників для випробувань компанія пообіцяла надати найближчим часом. Скільки людей планується набрати, не уточнюється.

Запит про дозвіл таких досліджень Neuralink зробила на початку 2022 року. У березні 2023-го Reuters повідомляло, що FDA не дозволив компанії тестувати мозковий чип на людях.

За даними джерел агентства, основні побоювання FDA були пов'язані з безпекою літієвої батареї пристрою, можливою міграцією крихітних дротів імплантату в інші області мозку і питанням, чи можна видалити пристрій без пошкодження мозкової тканини.

У США проводили розслідування щодо Neuralink через необережне поводження з патогенами, а також через жорстоке поводження з тваринами.

Ілон Маск заснував стартап Neuralink у 2017 році, вклавши в нього понад $100 млн. Компанія займається створенням інтерфейсу для зв'язку мозку та комп'ютера. Маск заявляє, що його головна мета - усунути наслідки травм головного та спинного мозку, та за допомогою спеціального чипа повернути людям втрачені здібності.

У квітні 2021 року Neuralink заявила, що навчила мавпу грати у відеогру силою думки. Пресслужба компанії опублікувала відео, на якому примат з мозковим імплантом за допомогою силою думки керує курсором на екрані монітора та грає у "Понг".