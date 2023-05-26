У Південній Кореї пасажир відчинив двері літака на висоті 213 метрів над землею (відео) [ Редагувати ]
У Південній Кореї двері літака авіакомпанії Asiana Airlines відчинилися в повітрі під час польоту.
Airbus 321 заходив на посадку в південнокорейському Тегу, коли один з пасажирів вирішив відчинити двері аварійного виходу.
Це сталося на висоті 213 метрів над землею, приблизно за дві-три хвилини від приземлення. Один із пасажирів встиг зняти те, що відбувається в салоні.
Офіційний представник авіакомпанії розповів, що на борту перебували 200 людей, у тому числі 194 пасажири. 12 людям знадобилася допомога лікарів через нестачу повітря, дев'ять із них було госпіталізовано.
Поліція затримала 30-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до злому дверей.
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