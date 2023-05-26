У суботу, 27 травня, на переважній частині території України буде доволі небезпечна погода. Через грози фахівці оголосили штормове попередження.

Про це поінформувала пресслужба Укргідрометцентру.

Згідно з повідомленням, несприятлива погода у вигляді шквалів з грозами накриє більшість областей, окрім заходу. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду.

"27 травня вдень в Україні, крім більшості західних областей, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с", – зазначають синоптики.

Так, перший рівень небезпечності (жовтий) оголосили на всій території країни, крім наступних регіонів: