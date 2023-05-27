Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться орієнтовно за три тижні, і тоді буде більше конкретики щодо "авіаційної коаліції". Про це написав позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько. А от у Міноборони зазначили: українські війська потребують близько 48 винищувачів F-16. Така кількість допомогла б визволити окуповані ворогом території.

Західні експерти прогнозують: українці можуть здивувати світ несподіваним та ефективним використанням літаків. Які характеристики F-16 дадуть перевагу над росіянами в повітрі, і для яких місій їх використовуватимуть насамперед - думки аналітиків збирала наша оглядачка з Лондона Світлана Чернецька.

Надання Україні бойових літаків F16 - дуже важливий і доволі запізнілий крок, вважають західні військові аналітики. Бо кожен день без повітряної підтримки означає жертви, яких цілком можна було уникнути - і серед вояків, і серед цивільних. Втім те, що партнери все ж таки дали зелене світло винищувачам, символізує тривалу підтримку України. І що Захід не збирається послаблювати допомогу для перемоги Києва. Щодо ефективності F16 на полі бою, то військові експерти кажуть, що сам факт їх наявності змусить Росію змінити тактику. Бо тепер окупантам доведеться відвести повітряні сили далі від лінії фронту.

Руперт Джоунз, генерал-майор армії Великої Британії у відставці:

F-16 бачить значно далі, ніж російські літаки і може швидше завдавати удару, у нього простіша методологія залучення, отже, це починає давати українцям справжню перевагу в повітрі над росіянами, які використовують значно старіші судна. Якщо українці зможуть змінити ситуацію в повітрі, це створить умови на землі. Українці вже продемонстрували, що вони майстри інновацій, і якщо дати їм в руки F16, то можна очікувати на їхнє використання у дуже нетрадиційний спосіб, який ми потім на заході зможемо перейняти.

У росії намагаються применшити ефективність F16. Мовляв, авіасудна застарілі, і нічого їх боятися. Так, ці винищувачі розроблені пів століття тому. Але тут важливий не корпус, а начинка. F16 оснащені найсучаснішими електронними системами - від навігації і до потужних радарів. Окрім того, важливо, з якими системами озброєння вони надійдуть. Літаки мають спектр сучасних засобів ураження - це керовані авіаційні ракети класу "повітря - повітря", а також класу "повітря - поверхня". Тобто можуть працювати на великих відстанях як по повітряних, так і по наземних цілях росіян. Зокрема, цілити по логістичних центрах глибоко в тилу.

Самюель Рамані, військовий аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень:

Українці можуть бути навчені користуватися цими літаками значно швидше, ніж ми думали, можливо, навіть всього за 4 місяці. І вони зможуть доволі безпроблемно адаптуватися до цієї високотехнічної натівської технології.

Найбільшу користь винищувачі зможуть принести при масованих ракетних ударах. Бо здатні перехоплювати іранські дрони та крилаті ракети, тож стануть підсиленням протиповітряної оборони. Завдяки потужній начинці F-16 можуть працювати із 100%-ою ефективністю. Вони стануть у пригоді саме вночі, коли складно працювати групам із переносними зенітно-ракетними комплексами. А перехоплювати крилаті ракети винищувачі зможуть просто біля кордону, а не над містами в центрі України. Тож F-16 - надважливий елемент оборони, але ефективний і для наступу.

Роберт Фокс, військовий аналітик, редактор видання "Вечірній стандарт":

Для F-16 дуже багато роботи в Україні. Насамперед - запускати ракети типу Сторм шедов, а також для прикриття дій збройних бригад, ми вже бачимо перші кроки цього літнього наступу і, до речі, я думаю, що цей наступ триватиме 3-4 місяці, тож коли F-16 надійдуть? вони будуть дуже доречними/

Та навіть після закінчення війни F-16 будуть мати застосування. Бо зможуть патрулювати та захищати повітряний простір над Україною.