Замість полотна - бронеплити. У Рівному діти розписують пластини від бронежилетів українських воїнів, які захистили їх в боях. Ідея виникла ще рік тому. На відпрацьованій броні - картини та ікони відомих українських митців. Колекція цих артоб'єктів нині подорожує світом. Але тепер до проєкту залучили юних митців. Що малюють діти на бронепластинах – бачили наші журналісти.

Тут зображена сім'я, коли вже війна закінчиться, люди будуть по вечорам гуляти - все добре, будинки - цілі.

Марійка з Рівного малює на бронеплиті. Вона з бронежилета, який захистив воїна у бою. Куля його не прошила, хоча і летіла у саме серце. Тепер дівчинка зображує на ній "Серце України".

Марійка Котяй, учасниця конкурсу малюнку:

Я намалювала серце, тому що серце - це основний орган життя. В ньому зображені фрагменти життя, які зв'язані з любов'ю. А любов - це що? Це батьки, сім'я, природа рідного краю, батьківщина.

Кульовий отвір на картині Марійки потрапив туди, де дівчинка малювала наш Крим.

Це буде Крим після перемоги, ми всі туди поїдемо відпочивати, тому я його зобразила.

Бронеплиту розписує і дванадцятирічна Софійка. Працює в техніці колаж - у неї в роботі фото поєднується з малюнком.

Софійка Яковенко, учасниця конкурсу малюнку:

Зараз я малюю мак, в мене є тут лелеки, соняшник тут буде. Тут є пшениця, тут є золота стрічка, яка все об'єднує і є фрагмент вишиванки.

Свою роботу Софійка назвала "З перемогою додому". Поряд Карина теж малює перемогу.

Карина Чугай, учасниця конкурсу малюнку:

Вирішила на малюнку передати своє уявлення про перемогу, в першу чергу ЗСУ повертається додому до своїх сімей і всі щасливі.

Ці дівчатка вперше малюють не на папері чи полотні, а на пробитих бронеплитах.

Олександра Оверчук, викладачка художньої студії:

Для того, щоб перенести роботу на плиту, її потрібно заґрунтувати. Складність полягає в тому, що вона має випуклість, і тут вже треба підтасувати свою роботу під випуклість. Також є сліди від куль.

Малюнки цих школярок перемогли на конкурсі "Барви перемоги". З шести десятків робіт - журі обрало лише три.

Анна Вітрук, членкиня журі конкурсу "Барви перемоги":

Дуже було складно, але ми враховували найголовніше - ідею створення роботи, ми не звертали увагу на технічні моменти, адже ми розуміємо, що це працюють діти.

Бронеплити, розписані дітьми, - це частина великого міжнародного мистецького проєкту Арт Армор. Нині це зо три десятки артоб'єктів, створених на бронеплитах відомими українськими митцями. Одну з таких картин президент України нещодавно подарував Папі Римському.

Олександр Ковальчук, засновник мистецького проєкту:

Зараз наша виставка подорожує європейськими столицями. 26 травня ми відкриваємо виставку в Стокгольмі і, власне, даємо світу меседж про те, що українці творчі, хоробрі, люди, які люблять свою країну і віддають життя за її свободу. Далі в планах благодійний аукціон, який має відбутись в жовтні в Лондоні.

Картини дорослих митців продадуть, а гроші передадуть ЗСУ. А от роботи юних художниць з Рівненщини поїдуть до столиці в музей на виставку, яку відкриють до Дня захисту дітей. У планах організаторів зробити конкурс "Барви перемоги" - всеукраїнським. І тоді ще більше дітей зможуть намалювати свою Перемогу. У тому, що вона буде за Україною, юні мисткині - не сумніваються.