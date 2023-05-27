У Рівному діти розписують пластини від бронежилетів українських воїнів, які захистили їх в боях [ Редагувати ]
Замість полотна - бронеплити. У Рівному діти розписують пластини від бронежилетів українських воїнів, які захистили їх в боях. Ідея виникла ще рік тому. На відпрацьованій броні - картини та ікони відомих українських митців. Колекція цих артоб'єктів нині подорожує світом. Але тепер до проєкту залучили юних митців. Що малюють діти на бронепластинах – бачили наші журналісти.
Тут зображена сім'я, коли вже війна закінчиться, люди будуть по вечорам гуляти - все добре, будинки - цілі.
Марійка з Рівного малює на бронеплиті. Вона з бронежилета, який захистив воїна у бою. Куля його не прошила, хоча і летіла у саме серце. Тепер дівчинка зображує на ній "Серце України".
Марійка Котяй, учасниця конкурсу малюнку:
Я намалювала серце, тому що серце - це основний орган життя. В ньому зображені фрагменти життя, які зв'язані з любов'ю. А любов - це що? Це батьки, сім'я, природа рідного краю, батьківщина.
Кульовий отвір на картині Марійки потрапив туди, де дівчинка малювала наш Крим.
Це буде Крим після перемоги, ми всі туди поїдемо відпочивати, тому я його зобразила.
Бронеплиту розписує і дванадцятирічна Софійка. Працює в техніці колаж - у неї в роботі фото поєднується з малюнком.
Софійка Яковенко, учасниця конкурсу малюнку:
Зараз я малюю мак, в мене є тут лелеки, соняшник тут буде. Тут є пшениця, тут є золота стрічка, яка все об'єднує і є фрагмент вишиванки.
Свою роботу Софійка назвала "З перемогою додому". Поряд Карина теж малює перемогу.
Карина Чугай, учасниця конкурсу малюнку:
Вирішила на малюнку передати своє уявлення про перемогу, в першу чергу ЗСУ повертається додому до своїх сімей і всі щасливі.
Ці дівчатка вперше малюють не на папері чи полотні, а на пробитих бронеплитах.
Олександра Оверчук, викладачка художньої студії:
Для того, щоб перенести роботу на плиту, її потрібно заґрунтувати. Складність полягає в тому, що вона має випуклість, і тут вже треба підтасувати свою роботу під випуклість. Також є сліди від куль.
Малюнки цих школярок перемогли на конкурсі "Барви перемоги". З шести десятків робіт - журі обрало лише три.
Анна Вітрук, членкиня журі конкурсу "Барви перемоги":
Дуже було складно, але ми враховували найголовніше - ідею створення роботи, ми не звертали увагу на технічні моменти, адже ми розуміємо, що це працюють діти.
Бронеплити, розписані дітьми, - це частина великого міжнародного мистецького проєкту Арт Армор. Нині це зо три десятки артоб'єктів, створених на бронеплитах відомими українськими митцями. Одну з таких картин президент України нещодавно подарував Папі Римському.
Олександр Ковальчук, засновник мистецького проєкту:
Зараз наша виставка подорожує європейськими столицями. 26 травня ми відкриваємо виставку в Стокгольмі і, власне, даємо світу меседж про те, що українці творчі, хоробрі, люди, які люблять свою країну і віддають життя за її свободу. Далі в планах благодійний аукціон, який має відбутись в жовтні в Лондоні.
Картини дорослих митців продадуть, а гроші передадуть ЗСУ. А от роботи юних художниць з Рівненщини поїдуть до столиці в музей на виставку, яку відкриють до Дня захисту дітей. У планах організаторів зробити конкурс "Барви перемоги" - всеукраїнським. І тоді ще більше дітей зможуть намалювати свою Перемогу. У тому, що вона буде за Україною, юні мисткині - не сумніваються.
- Звичайно, Україна переможе. Це без сумніву. - Чому? - Тому що наші герої - найкращі.
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