Втрати рф: мінус 400 окупантів та 11 артсистем [ Редагувати ]
Минулої доби, 27 травня, українські військові ліквідували ще 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 206 600 одиниць живої сили. Про це повідомляється на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 206 600 (+400) осіб ліквідовано;
- танків - 3797 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 7456 (+7) од.;
- артилерійських систем - 3425 (+11) од.;
- РСЗВ - 574 (+0) од.;
- засоби ППО - 329 (+0) од.;
- літаків - 313 (+0) од.;
- гелікоптерів - 298 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2993 (+3) од.;
- крилаті ракети - 1056 (+0) од.;
- кораблі /катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6192 (+9) од.;
- спеціальна техніка - 451 (+2) од.;
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