Окупанти вдарили вночі по Житомиру: які наслідки [ Редагувати ]
В Житомирі є пошкодження внаслідок нічної російської атаки дронами по території України. Ніхто з цивільних не постраждав. Про це повідомляється у Facebook міського голови Житомира Сергія Сухомлина.
Повітряна тривога в регіоні тривала близько п'яти годин.
За словами мера, внаслідок нічної атаки в місті були зафіксовані пошкодження. Подробиці обіцяють розкрити пізніше.
Згідно з повідомленням голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, цієї ночі ворог завдав удару по одному з інфраструктурних об'єктів області.
Було чутно вибухи. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
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