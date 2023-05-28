В Житомирі є пошкодження внаслідок нічної російської атаки дронами по території України. Ніхто з цивільних не постраждав. Про це повідомляється у Facebook міського голови Житомира Сергія Сухомлина.

Повітряна тривога в регіоні тривала близько п'яти годин.

За словами мера, внаслідок нічної атаки в місті були зафіксовані пошкодження. Подробиці обіцяють розкрити пізніше.

Згідно з повідомленням голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, цієї ночі ворог завдав удару по одному з інфраструктурних об'єктів області.