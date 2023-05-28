"Шахтар" став чемпіоном України з футболу сезону-2022/23. Донецький клуб гарантував собі золоті нагороди після того, як на "Арені Львів" розбив "Дніпро-1" в матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 3:0.

Вже на 9-й хвилині зустрічі "помаранчево-чорні" повели в рахунку – потужним ударом у правий нижній кут з-за меж штрафного майданчика відзначився Артем Бондаренко. Зазначимо, що цей гол став 2000-м для "Шахтаря" в чемпіонатах України.

Після перерви підопічні Ігоря Йовічевича закріпили свою перевагу. На 55-й хвилині оборона дніпрян провалилася, в результаті чого Данило Сікан отримав пас від Олександра Зубкова та реалізував вихід один на один з голкіпером.

А ще через чотири хвилини капітан "гірників" Тарас Степаненко чудовим дальнім ударом зробив рахунок розгромнив. Асист заніс до свого активу Бондаренко.

У компенсований до другого тайму час на полі спалахнула масова бійка за участю гравців обох команд. У підсумку червоні картки отримали футболісти "Шахтаря" Єгор Назарина та Анатолій Трубін, а в "Дніпра-1" був вилучений з поля Пеглоу.

Таким чином, "Шахтар" (72 очки) перед заключним туром став недосяжним для конкурентів на вершині УПЛ. Донеччани відірвалися від "Дніпра-1", який йде другим у турнірній таблиці, на відстань 8 балів.

Для "гірників" це 14-й в історії титул чемпіона України. Минулого сезону розіграш УПЛ було завершено достроково через повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію нашої країни. Тоді "Шахтар" посів перше місце, але не отримав золоті медалі та трофей, оскільки нагородження призерів не проводилося.

У заключному турі сезону УПЛ-2022/23 "Шахтар" зіграє з "Ворсклою", а "Дніпро-1" зустрінеться з "Кривбасом.