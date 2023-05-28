Латвія вперше в історії виграла бронзу чемпіонату світу з хокею [ Редагувати ]
Збірна Латвії обіграла команду США у матчі за третє місце на чемпіонаті світу з хокею з шайбою. Зустріч, яка проходила у фінському Тампере, завершилася з рахунком 4:3 у овертаймі.
У Латвії відзначилися Роберт Букартс (7-а хвилина), Яніс Якс (16-а хвилина) та Крістіан Рубінс (54-а та 61-а хвилини). За США дві шайби закинув Рокко Грімалді (9-а та 19-а хвилини) та одну Метт Коронато (46-а хвилина).
Kristians Rubins with the BRONZE MEDAL GOAL!🇱🇻🚨 @lhf_lv #USALAT #IIHFWorlds pic.twitter.com/rpkLs1UDxA— IIHF (@IIHFHockey) May 28, 2023
Чемпіонат світу з хокею з шайбою 2023 року мав пройти в Петербурзі, однак через російське вторгнення в Україну збірні росії та Білорусі були відсторонені від турніру, а місце проведення перенесли до Риги та Тампере.
За підсумками групового етапу ЧС-2023 збірна Латвії набрала 13 очок і вийшла у плей-офф з третього місця. У чвертьфіналі Латвія обіграла Швецію з рахунком 3:1, але потім у півфіналі поступилася канадцям з рахунком 2:4.
У фіналі чемпіонату світу, який відбудеться в неділю, 28 травня, зіграють Німеччина та Канада.
по темі
Латвія посіла третє місце в групі В, ставши останньою країною, яка вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
Збірна України з тхеквондо пропустить чемпіонат світу, який відбудеться з 29 травня по 6 червня у Баку. Про це заявив "Суспільному" тренер та віцепрезидент української федерації тхеквондо Сергій Васильченко
Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив перед виборцями про свою перемогу у другому турі виборів і заспівав переможну пісню
Професійне свято у працівників хімічної промисловості. У цій галузі - навіть в умовах війни - працюють тисячі українців. Як вдалося вистояти хімічній промисловості - дивіться далі.
Після обробки 54% бюлетенів президент Реджеп Таїп Ердоган набирає 54,47% голосів, а його суперник Кемаль Киличдароглу - 45,53%
Понад 170 тисяч зруйнованих будинків по всій країні. Аби хоч якось зрушити справу з мертвої точки допомагають волонтери. Розбирають завали та будують нове. На Київщині роботи тривають і досі. Хоча її деокупували понад рік тому.