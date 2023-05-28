Збірна Латвії обіграла команду США у матчі за третє місце на чемпіонаті світу з хокею з шайбою. Зустріч, яка проходила у фінському Тампере, завершилася з рахунком 4:3 у овертаймі.

У Латвії відзначилися Роберт Букартс (7-а хвилина), Яніс Якс (16-а хвилина) та Крістіан Рубінс (54-а та 61-а хвилини). За США дві шайби закинув Рокко Грімалді (9-а та 19-а хвилини) та одну Метт Коронато (46-а хвилина).

Чемпіонат світу з хокею з шайбою 2023 року мав пройти в Петербурзі, однак через російське вторгнення в Україну збірні росії та Білорусі були відсторонені від турніру, а місце проведення перенесли до Риги та Тампере.

За підсумками групового етапу ЧС-2023 збірна Латвії набрала 13 очок і вийшла у плей-офф з третього місця. У чвертьфіналі Латвія обіграла Швецію з рахунком 3:1, але потім у півфіналі поступилася канадцям з рахунком 2:4.

У фіналі чемпіонату світу, який відбудеться в неділю, 28 травня, зіграють Німеччина та Канада.