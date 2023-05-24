Турнір у Латвії та Фінляндії

Збірна Латвії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з хокею, обігравши Швейцарію в овертаймі з рахунком 4:3. Матч відбувся у Ризі ввечері 23 травня.

У збірній Латвії шайби забили Ральф Фрейбергс (22-а хвилина), Родріго Аболс (27-а), Каспарс Даугавіньш (55-а) та Рудолфс Балцерс (63-а). У збірній Швейцарії - Кевін Фіала (27-а), Марко Міранда (48-а) та Андрес Амбюль (54-а).

За підсумками гри, Латвія посіла третє місце в групі В, ставши останньою країною, яка вийшла до чвертьфіналу чемпіонату.

Раніше 23 травня, збірна Німеччини виграла команду Франції з рахунком 5:0. Того ж дня збірна Словаччини виграла команду Норвегії з рахунком 4:1, Канада - Чехію з рахунком 3:1, США - Швецію з рахунком 4:3, Фінляндія - Данію з рахунком 7:1.

Матчі чвертьфіналу відбудуться завтра, 25 травня. Команди зіграють у наступних парах:

США - Чехія,

Швейцарія - Німеччина,

Швеція - Латвія,

Канада - Фінляндія.

Матчі півфіналу відбудуться 27 травня, за третє місце - 28 травня, за перше - також 28 травня.