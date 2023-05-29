З 22 по 28 травня енергетики ДТЕК повернули світло 81 тисячі родин у 72 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що на минулому тижні були інтенсивні ворожі обстріли в областях, що наближені до лінії фронту. Через це значних пошкоджень зазнавали електромережі Донецької та Дніпропетровської областей. Енергетики ДТЕК Мережі повернули світло для 73 тисяч родин Донеччини та майже 1,5 тисяч родин в Дніпропетровській області.

Також через атаку безпілотників на минулому тижні були пошкоджені електричні мережі на Одещині. Енергетикам довелося відновлювати роботу електромереж для 6 тисяч мешканців області.

"Першочергова задача наших фахівців - максимально наскільки це можливо в умовах підвищених ризиків забезпечувати світлом українців. З початку повномасштабної війни ми повернули світло 7,8 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах наближених до зони бойових дій ми повертали світло вже десятки разів", - підкреслили в енергокомпанії.