За тиждень енергетики повернули світло 81 тисячі родин - ДТЕК [ Редагувати ]
З 22 по 28 травня енергетики ДТЕК повернули світло 81 тисячі родин у 72 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли.
Про це повідомляє ДТЕК.
Зазначається, що на минулому тижні були інтенсивні ворожі обстріли в областях, що наближені до лінії фронту. Через це значних пошкоджень зазнавали електромережі Донецької та Дніпропетровської областей. Енергетики ДТЕК Мережі повернули світло для 73 тисяч родин Донеччини та майже 1,5 тисяч родин в Дніпропетровській області.
Також через атаку безпілотників на минулому тижні були пошкоджені електричні мережі на Одещині. Енергетикам довелося відновлювати роботу електромереж для 6 тисяч мешканців області.
"Першочергова задача наших фахівців - максимально наскільки це можливо в умовах підвищених ризиків забезпечувати світлом українців. З початку повномасштабної війни ми повернули світло 7,8 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах наближених до зони бойових дій ми повертали світло вже десятки разів", - підкреслили в енергокомпанії.
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