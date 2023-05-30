Москва зазнала атаки дронів [ Редагувати ]
У москві пролунали вибухи вранці 30 травня. Повідомляють про атаку безпілотників на місто.
Про це повідомляє мер москви собяніна.
Як заявив Собянін про сьогоднішню атаку дронів, сьогодні вранці в результаті атаки БПЛА "у кількох будинках сталися незначні пошкодження".
"Всі екстрені служби міста знаходяться на місцях пригод. Вони з'ясовують обставини того, що сталося. На даний момент ніхто серйозно не постраждав. Прошу вас довіряти лише офіційним джерелам і не розповсюджувати неперевірену інформацію", - сказав він.
РосЗМІ повідомляють про збиті дрони.
"Ще два безпілотники були збиті в Істринському районі Підмосков'я з різницею в пів години. Летіли вони з боку елітного селища Бенілюкс у бік Красногорська на висоті 30-40 метрів. Потім пролунали два хлопки, імовірно, від роботи систем ППО", - пише Telegram-канал Mash.
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