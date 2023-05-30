Ворог обрав саме Мелітополь як свій адміністративний та логістичний центр. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Ворог обрав саме наше місто як свій адміністративний та логістичний центр. Останні декілька тижнів ми бачимо, що насичення російськими військовими зростає. Це бачать наші мешканці, які залишились в окупації. Вчора в цілому був насичений на "бавовну" день у ворогів на території Мелітопольського району. Спочатку це була Михайлівка, яка в 30 км від Мелітополя, де пролунали одразу 4 гучних вибухи. Вони пролунали там, де завжди було скупчення техніки та концентрація ворогів. Тож десятки російських військових вже не будуть проти нашої держави воювати", - зазначив Федоровов.

Він додав: "Також день закінчився в тимчасово окупованому Мелітополі черговою "бавовною", яка сталась біля 19 ліцею, біля окружної дороги, де ворог захопив приміщення для розміщення своїх військових. Також слід зазначити, що вороги продовжують звозити у Мелітополь військову силу".