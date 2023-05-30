Для багатьох дітей, які захоплюються середньовічним боєм, це перші змагання.

Українці - нащадки відважних воїнів. Про це нагадали юні учасники середньовічного бою у Чернівцях. На турнір зібралися діти з Харкова, Житомира та Чернівців. Крім спортивних змагань, кожен міг приміряти обладунки середньовічних воїнів та повправлятися з макетами давньої зброї.

Поки діти на ристалищі, їх гаряче підтримують віддані вболівальники. Ніколь з мамою через війну виїхала з Київщини. У Чернівцях дівчинка захопилася середньовічним боєм.

- Ніколь, скажи, будь ласка, за що ти найбільше хвилюєшся перед боєм? - За те, що мене можуть сильніше побити.- Але чому ти ходиш на цей спорт? - Бо це мені подобається.

Інший учасник - Оскар - із Харкова. Мріє одягнути дорослі обладунки.

Оскар, учасник турніру з середньовічного бою (Харків):

Я залишився у Харкові, там є зал, де ми тренуємось.

Для багатьох дітей, які захоплюються середньовічним боєм, це перші змагання. Тренери нагадують: суперників треба поважати. І поводитися по-лицарськи.

Іван, представник Чернівецького клубу середньовічного бою:

Не можна бити в стопи, не можна бити в пах. Заборонені уколи в цьому виді спорту. Якщо говорити про турніри один-на-один - не можна кидати на землю.

Костянтин Костащук, який у 2019-му здобув перемогу на Чемпіонаті світу з середньовічного бою, особисто демонструє макети зброї.

- Скільки важить на вашу думку, звичайний меч? - 5 кілограмів - Трошки більше кілограма, він дуже легенький,трошки більше кухонного ножа, і з цим бились.

І уперше за два роки Костянтин вдягає 15-кілограмову кольчугу. Зброя - на поясі, і середньовічний лучник готовий до бою.

Зазвичай без головного убору, щоб він добре бачив, що відбувається навкруги, та для стрільби з луку.

Поруч - сучасна військова форма Костянтина. Він нещодавно повернувся з -під Бахмута.

Костянтин, керівник клубу середньовічного бою:

В той період наші вороги до нас відносились людяніше, ніж тепер. Це не йде війна, щоб нас захопити. Сучасна війна іде на знищення.

Поки підліковується, Костянтин та його колеги з іншого клубу середньовічного бою таки провели змагання для дітей.