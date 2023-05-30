Українці - нащадки відважних воїнів: про це нагадали юні учасники середньовічного бою у Чернівцях [ Редагувати ]
Українці - нащадки відважних воїнів. Про це нагадали юні учасники середньовічного бою у Чернівцях. На турнір зібралися діти з Харкова, Житомира та Чернівців. Крім спортивних змагань, кожен міг приміряти обладунки середньовічних воїнів та повправлятися з макетами давньої зброї.
Поки діти на ристалищі, їх гаряче підтримують віддані вболівальники. Ніколь з мамою через війну виїхала з Київщини. У Чернівцях дівчинка захопилася середньовічним боєм.
- Ніколь, скажи, будь ласка, за що ти найбільше хвилюєшся перед боєм? - За те, що мене можуть сильніше побити.- Але чому ти ходиш на цей спорт? - Бо це мені подобається.
Інший учасник - Оскар - із Харкова. Мріє одягнути дорослі обладунки.
Оскар, учасник турніру з середньовічного бою (Харків):
Я залишився у Харкові, там є зал, де ми тренуємось.
Для багатьох дітей, які захоплюються середньовічним боєм, це перші змагання. Тренери нагадують: суперників треба поважати. І поводитися по-лицарськи.
Іван, представник Чернівецького клубу середньовічного бою:
Не можна бити в стопи, не можна бити в пах. Заборонені уколи в цьому виді спорту. Якщо говорити про турніри один-на-один - не можна кидати на землю.
Костянтин Костащук, який у 2019-му здобув перемогу на Чемпіонаті світу з середньовічного бою, особисто демонструє макети зброї.
- Скільки важить на вашу думку, звичайний меч? - 5 кілограмів - Трошки більше кілограма, він дуже легенький,трошки більше кухонного ножа, і з цим бились.
І уперше за два роки Костянтин вдягає 15-кілограмову кольчугу. Зброя - на поясі, і середньовічний лучник готовий до бою.
Зазвичай без головного убору, щоб він добре бачив, що відбувається навкруги, та для стрільби з луку.
Поруч - сучасна військова форма Костянтина. Він нещодавно повернувся з -під Бахмута.
Костянтин, керівник клубу середньовічного бою:
В той період наші вороги до нас відносились людяніше, ніж тепер. Це не йде війна, щоб нас захопити. Сучасна війна іде на знищення.
Поки підліковується, Костянтин та його колеги з іншого клубу середньовічного бою таки провели змагання для дітей.
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