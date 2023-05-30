Збірна України відмовилась від участі у Чемпіонаті світу з тхеквондо через росіян [ Редагувати ]
Напередодні в Баку стартував Чемпіонат світу з тхеквондо. Це одне з тих змагань, що дає змогу спортсменам заробити індивідуальні бали і врешті отримати ліцензію для участі в Олімпійських іграх. Та цьогоріч Збірна України відмовилась від участі.
Це було принципове рішення, адже Міжнародна федерація з тхеквондо допустила до Чемпіонату росіян і білорусів. Російські лобісти дедалі частіше знаходять способи пропихнути своїх спортсменів на міжнародну арену. Анатолій Журавльов дослідив тему.
Хлопці й дівчата проводять розминку. Готуються до тренування. Це - майбутнє покоління українських тхеквондистів. І їм уже є що показати!
Георгій у цій спортивній школі допомагає дітям вдосконалювати навички. Тренер каже: тут, у Харкові, тхеквондо - популярний вид спорту.
Георгій Зібзібадзе, тренер з тхеквондо:
І серед дітей, і серед підлітків. Багато підлітків приходить на тренування, записуються у достатньо дорослому для спорту віці - у 14, 15, 16 років.Тхеквондо - це складнокоординаціонний вид спорту. Він як і безпечний, так і дуже енергозатратний. Це - найкраща сполука для занняття спортом для себе, для здоровʼя.
Серед підопічних Георгія - призери багатьох змагань. Микита - у свої чотирнадцять - уже має статус Чемпіона України та переможця Всеукраїнської гімназіади.
Микита Семенов, тхеквондист:
Приходжу іноді раніше, сам займаюся в тренажерному залі. Вдома відпрацьовую техніку, по "груші" б'ю. Хочу стати Олімпійським Чемпіоном.
Георгій Зібзібадзе, тренер з тхеквондо:
У нас оліпійський вид спорту. Наша вища ціль є - попасти на Олімпіаду. Діти ростуть, розвиваються з цією мрією.
Стати Олімпійським чемпіоном - мета будь-якого справжнього спортсмена, наголошує Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова. До п'єдисталу треба пройти важкий шлях - регулярні виснажливі тренування, а потім отримання допуску на виступи.
Стелла Захарова, Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики:
Є певні старти, де спортсмен може отримати ліцензію на участь в Олімпійських іграх. І на сьогоднішній день, якщо виступатимуть, наприклад, на етапі Кубка світу чи на Чемпіонаті Європи російські чи білоруські спортсмени, то звісно наші - не зможуть туди поїхати та завоювати ліцензію.
Збірна України з тхеквондо прийняла рішення пропустити змагання в Азербайджані.
Сергій Васильченко, віце-президент Федерації тхеквондо України:
Зараз проходить Чемпіонат світу в Баку. Росіяни вперше приймають на ньому участь, після того, як їх відсторонили. Це означає, що надалі вони теж будуть приймати участь в міжнародних змаганнях, а наша команда - не зможе. Знаєте, ми вже спілкувалися... Якщо от ми побачимо одне одного, що ми будемо робити? То це, мабуть,буде бійка ще до того, як почнуться змагання.
Нещодавно відмовилися від участі у змаганнях і наші дзюдоїсти.
Георгій Зантарая, голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету України:
Проходив Чемпіонат світу з дзюдо і Міжнародна федерація дзюдо їх допустила. Вони типу як найняли якусь компанію, яка перевіряла, що ці спортсмени не повинні бути дотичними до військовослужбовців і тому подібне. Але 17 - це є військовослужбовцями. Тому ми бачимо, що проросійське лобі в багатьох федераціях - воно є.
І хай би як гучно країна-агресорка наполягала, що спорт поза політикою, вона сама переводить спорт у політичну площину.
Стелла Захарова, Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики:
Давайте візьмемо Федерацію гімнастики. Віце-президент Міжнародної федерації гімнастики - одночасно президент ВТБ-банку росії. Як ви вважаєте, чи лобіюватиме він інтереси у Міжнародній федерації для того, щоб російських спортсменів допустили? Звісно буде! І так у багатьох видах спорту та у багатьох федераціях.
Георгій Зантарая, голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету України, Чемпіон світу з дзюдо:
На наступний день, коли почалися змагання, представники країни-агресора уже були на трибунах, де сиділи з георгіївськими лентами. Спортсмени - є лідерами думок. І коли вони агітують вбивати і руйнувати міста - вони теж є агресорами, терористами.
Українці постійно намагаються доносити світу - російським і білоруським спортсменам не місце на міжнародній спортивній арені, поки в Україні триває війна!
Ця акція наприкінці березня пройшла у Швейцарській Лозанні, де знаходиться штаб-квартира Міжнародного олімпійського комітету. Пікет організувала Всеукраїнська профспілка спортсменів.
Сергій Бизов, голова Всеукраїнської профспілки спортсменів, працівників сфер фізичної культури і спорту:
Вийшов на зустріч Міжнародний олімпійський комітет. Ми зустрічалися з заступниками, ми зустрічалися з директором по комунікаціям, випрацьовували моделі. Основні тези, за які ми стояли, третій пункт - він був внесений. Якщо спортсмен є військовослужбовцем або виступає за підтримку війни в Україні - не допускається до Олімпійських ігор.
І таку думку - на фоні активізації російських лоббі-груп - зараз треба просувати активніше - наголошують спортсмени та тренери. І робити це треба на всіх рівнях!
Стелла Захарова, Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики:
Спортсмени і так величезну роботу проводять. Але вони не можуть зробити справу за міністра чи дипломатів, які так само повинні підключитися. Якщо все буде іти таким чином - мляво - то ми нічого не змінимо, повірте. І дуже боляче буде, що наші хлопці та дівчата, які вклали стільки сил у тренування, - просто сидітимуть біля телевізорів і на екрані дивитимуться Олімпійські ігри.
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