В Україні змінять граничні ціни на електроенергію [ Редагувати ]
В Україні планують змінити граничні ціни на електроенергію для бізнесу. З липня цього року ціни на електроенергію можуть підвищитись.
Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення скасувати чинні граничні ціни на електроенергію ("прайс-кепи") для бізнесу з 1 липня.
Таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні НКРЕКП, повідомило виданню джерело, знайоме з результатами засідання.
За інформацією співрозмовника, з липня планують затвердити нові цінові обмеження, які будуть трохи вищими, ніж ті, що застосовуються зараз.
"Нинішні "прайс-кепи" припинять дію 30 червня, а з липня будуть введені нові. Вони будуть, ймовірно, трохи вищими, ніж ті, що діють зараз", - сказав співрозмовник видання.
На сьогодні мінімальна ціна для продажу електроенергії бізнесу обмежена 2000 грн/МВт-год, тим часом як максимальна досягає 4000 грн/МВт-год.
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