Іспанська "Севілья" перемогла італійську "Рому" у серії пенальті (4:1) у фіналі Ліги Європи. Основний час закінчився з рахунком 1:1.

Зустріч проходила на стадіоні "Ференц Пушкаш" у Будапешті. Рахунок на 35 хвилині першого тайму відкрив футболіст "Роми" Пауло Дібала. На 55-й хвилині другого тайму інший гравець "Роми" Джанлука Манчіні зрізав м'яч у власні ворота.

"Севілья" всьоме став переможцем Ліги Європи і є рекордсменом турніру. Востаннє іспанський клуб завойовував трофей у 2020 році. Севілья" не програла жодного фіналу, у якому брала участь.

Оскільки команда виграла Лігу Європи, наступного сезону вона виступатиме в Лізі чемпіонів.

Тренер "Роми" Жозе Моурінью вперше програв у фіналі єврокубкового турніру як головний тренер.

"Севілья" у нинішньому сезоні двічі змінювала головного тренера: Хулен Лопетегі, Хорхе Сампаолі, Хосе Луїс Менділібар.