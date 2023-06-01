Іспанська "Севілья" виграла Лігу Європи [ Редагувати ]
Іспанська "Севілья" перемогла італійську "Рому" у серії пенальті (4:1) у фіналі Ліги Європи. Основний час закінчився з рахунком 1:1.
Зустріч проходила на стадіоні "Ференц Пушкаш" у Будапешті. Рахунок на 35 хвилині першого тайму відкрив футболіст "Роми" Пауло Дібала. На 55-й хвилині другого тайму інший гравець "Роми" Джанлука Манчіні зрізав м'яч у власні ворота.
"Севілья" всьоме став переможцем Ліги Європи і є рекордсменом турніру. Востаннє іспанський клуб завойовував трофей у 2020 році. Севілья" не програла жодного фіналу, у якому брала участь.
Оскільки команда виграла Лігу Європи, наступного сезону вона виступатиме в Лізі чемпіонів.
Тренер "Роми" Жозе Моурінью вперше програв у фіналі єврокубкового турніру як головний тренер.
"Севілья" у нинішньому сезоні двічі змінювала головного тренера: Хулен Лопетегі, Хорхе Сампаолі, Хосе Луїс Менділібар.
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